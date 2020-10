EM-Playoffs kompakt: Ex-Hoffenheimer Sigurdsson führt Island ins Finale - DFB-Gegner in Vorrunde?

Gruppe A (Bulgarien - Ungarn 1:3, Island - Rumänien 2:1) Deutschland trifft in der Gruppenphase der Europameisterschaft im kommenden Jahr auch auf Island oder Co-Gastgeber Ungarn. Beide Nationen erreichten am Donnerstagabend das Playoff-Finale, der Sieger bekommt das Ticket für die ins kommende Jahr verschobene Endrunde. Island, das bei der EM 2016 sensationell das Viertelfinale erreicht hatte, gewann durch zwei Treffer des Ex-Hoffenheimers Gylfi Sigurdsson mit 2:1 (2:0) gegen Rumänien. Ungarn, das 2021 zwei von drei Gruppenspielen in Budapest absolvieren würde, siegte mit 3:1 (1:0) in Bulgarien. Das Playoff-Finale beider Auswahlteams findet am 12. November statt. Als deutsche Gruppengegner standen bereits nach der regulären EM-Qualifikation sowie der Auslosung Portugal und Frankreich fest. Die DFB-Auswahl bestreitet alle Partien der Vorrunde in der Münchner Allianz Arena.

Gruppe D (Georgien - Weißrussland 1:0, Nordmazedonien - Kosovo 2:1) Der erste Finalist für die Playoffs kristallisierte sich mit Georgien bereits am frühen Abend heraus. Die Osteuropäer gewannen durch einen Elfmetertreffer von Tornike Okriashviili (7.) gegen Weißrussland mit 1:0. In der zweiten Begegnung behielt Nordmazedonien gegen das Kosovo mit 2:1 die Oberhand. Der Kosovare Benjamin Kololli per Eigentor (16.) und Darko Velkoski (33.) trafen für die Nordmazedonier, während Florent Hadergjonaj zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (29.).