EM-Premiere dank Joker-Treffern perfekt: Österreich feiert Debüt-Sieg gegen Nordmazedonien

Die Österreicher, bei denen gleich neun Profis spielten, die in der abgelaufenen Saison in Deutschland unter Vertrag standen, begannen druckvoll. Die Aktionen der Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda gestalteten sich größtenteils jedoch als wenig zielführend - bis zur 18. Minute. Eine tolle Halbfeld-Flanke von RB-Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer fand im Stefan Lainer einen Abnehmer, der den Ball technisch anspruchsvoll und höchst artistisch ins Netz bugsierte (18.). Bei seinem Torjubel schickte der Gladbacher eine Botschaft an den am Vortag in Kopenhagen auf dem Rasen kollabierten Dänen Christian Eriksen. Der 28-Jährige hielt nach seinem Treffer in der 18. Minute ein Shirt mit der Aufschrift "Eriksen stay strong" in die Höhe.