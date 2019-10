EM-Quali: Deutschland gegen Estland - die voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Die EM-Qualifikationsrunde ist in vollem Gange. Am Sonntag ist der siebte Spieltag, und um 20.45 Uhr stehen sich Estland und Deutschland gegenüber. Wie wird sich die deutsche Nationalmannschaft in der A. Le Coq-Arena in Tallinn aufstellen?

EM-Qualifikation Estland gegen Deutschland: So könnte die deutsche Aufstellung aussehen

Wie stellt Bundestrainer Joachim Löw das DFB-Team in Abwesenheit von zahlreichen Leistungsträgern auf? Steht Freiburg-Talent Robin Koch wieder in der Start-Aufstellung von Deutschland oder kommt gegen Estland Emre Can in der Startelf zum Einsatz? So könnte die Aufstellung von Deutschland bei dem Qualifikationsspiel gegen Estland am Sonntag aussehen.

Voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Estland Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) ©

Nach dem 8:0 im Hinspiel sollte es für das Team von Joachim Löw höchstens um die Höhe des Sieges gehen, auch wenn die Auswärtspartie für den Bundestrainer „kein Selbstläufer“ ist. In Gruppe C liegt Deutschland im Kampf um zwei direkte EM-Tickets mit zwölf Punkten gleichauf mit den Niederlanden und Nordirland. „Wir dürfen uns keine Punktverluste mehr leisten“, mahnte Löw in Tallinn. Er wird die deutsche Startelf im Vergleich zum 2:2 im Test-Länderspiel gegen Argentinien auf mindestens zwei Positionen verändern. Kapitän Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück. Der fit gewordene Ilkay Gündogan beginnt im Mittelfeld, wie Löw verriet.

EM-Qualifikation Estland gegen Deutschland: Die Infos zum Spiel Wann ist Anstoß, wer ist Schiedsrichter, wie ist die Bilanz der letzten zehn Spiele von Estland und Deutschland? Die Infos zum EM-Qualifikationsspiel Deutschland – Weißrussland: · Anstoß: Sonntag, 12. Oktober 2019, 20.45 Uhr · Stadion: A. Le Coq Arena, Tallinn · Schiedsrichter: Kabakow (Bulgarien) Deutschland hat im Jahr 2019 von sieben Länderspielen vier gewinnen können. Zwei Mal gab es ein Unentschieden, eine Partie ging verloren. Zuletzt gab es am Mittwoch ein 2:2-Unentschieden gegen Argentinien. Estland hat unter dem neuen Trainer Karel Voolaid noch keinen Sieg einfahren können. Es gab in drei Spielen ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Am Donnerstag spielte das Team 0:0 in Weißrussland. Das Hinspiel beider Mannschaften entschied Deutschland zu Beginn des Jahres mit 8:0 für sich.

Die letzten zehn Spiele von Deutschland: · Frankreich – Deutschland 2:1 · Deutschland – Russland 3:0 · Deutschland – Niederlande 2:2 · Deutschland – Serbien 1:1 · Niederlande – Deutschland 2:3 · Weißrussland – Deutschland 0:2 · Deutschland – Estland 8:0 · Deutschland – Niederlande 2:4 · Nordirland – Deutschland 0:2 · Deutschland – Argentinien 2:2

