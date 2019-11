Ein Sieg kann in der Partie Deutschland gegen Weißrussland am Samstag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Mönchengladbach schon zur vorzeitigen EM-Qualifikation reichen - wenn die Holländer mitspielen.

Gewinnt Deutschland gegen den abgeschlagenen Tabellenvorletzten aus Weißrussland und bezwingen die Niederländer zeitgleich in Belfast Nordirland, wären die beiden Favoriten schon vor dem abschließenden Spieltag im Teilnehmerfeld für 2020. ,,Ich glaube, dass wir gewinnen, dass wir dann durch sind", offenbarte Nationalspieler Timo Werner (23) am Donnerstag in der Pressekonferenz den Mut zur Wissenslücke, ,,dann muss Niederlande auch gewinnen, oder wie?" Oder so ähnlich. Ein Remis der Elftal würde bei Heimsieg Deutschland gegen die weißrussische Auswahl schon genügen. Dann wäre sogar der Gruppensieg noch drin, der bei Punktgleichheit am Ende an die Niederlande fällt. Oranje hat mit 4:2 und 2:3 den direkten Vergleich gegen Deutschland für sich entschieden. Dieser wird aber erst nach Abschluss aller relevanten Partien gezogen.

Das machen die Weltmeister von 2014 heute Der Sieg im Finale von Rio de Janeiro reservierte ihnen einen Platz in der DFB-Geschichte: die Weltmeister von 2014. Doch was machen die deutschen WM-Helden heute? ©

Anzeige

Die deutsche Mannschaft geht ohne die schon vorher abgemeldeten Offensivstars Marco Reus (30) von Borussia Dortmund und Kai Havertz (20) von Bayer Leverkusen in diese vorentscheidende Partie vor heimischer Kulisse. Havertz hatte sich in der Partie VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen (0:2) in der Bundesliga vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw (59) in einem Laufduell eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Marco Reus musste mit Sprunggelenksproblemen passen. Der Einsatz von Niklas Stark (24) von Hertha BSC ist nach einer Nasenbeinverletzung fraglich.

Deutschland gegen Weißrussland: Die DFB-Einzelkritik Deutschland hat sich in der EM-Qualifikation gegen Weißrussland durchgesetzt. Alle DFB-Spieler hier in der Einzelkritik. ©

Sorgen bereitet dem DFB jedoch weder der Gegner aus Weißrussland noch die personelle Situation. ,,Die Mannschaft" hat weiter mit einem Zuschauerschwund zu kämpfen. Für die Partie in Mönchengladbach wurden - Stand Montag - nur etwas mehr als 28.000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt. Für die Begegnung mit Nordirland in Frankfurt sind es immerhin 35.000. ,,Ich denke, wenn wir am Wochenende, dann ist ein großer Schritt getan, wir wollen nicht auf die Anderen schauen und wenn es erst am Dienstag passiert, dann gewinnen wir hoffentlich auch und machen es dann sicher", erklärte Timo Werner am Donnerstag. Der Leipziger hat in vier Qualifikationsspielen zwei Mal getroffen. Bester deutscher Torschütze ist Serge Gnabry vom FC Bayern München mit fünf Toren aus fünf Einsätzen.

Nationalmannschaft: Alle Debütanten unter Joachim Löw Klickt euch hier durch alle Debütanten von Bundestrainer Joachim Löw in der Nationalmannschaft - von Malik Fathi bis Mark Uth! ©

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Weißrussland live im TV?

RTL überträgt Deutschland gegen Weißrussland am Samstag live und exklusiv im Free-TV. Die Übertragung aus dem Borussia-Park in Mönchengladbach beginnt um 20.15 Uhr mit dem Countdown. Laura Wontorra moderiert. Als Experte mit dabei: Jürgen Klinsmann. Reporter ist Marco Hagemann, Steffen Freund ist der Co-Kommentator.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. NITRO und TV Now zeigen Deutschland gegen Weißrussland am Samstag auch im Live-Stream. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Nach einem kostenfreien ersten Monat beträgt die monatliche Nutzungsgebühr 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV Now ist im ersten Monat kostenfrei. Wer diese Bindung mit TV Now nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Weißrussland kostenfrei im Stream zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bildqualität, nervige Pop-ups und Wettangebote einstellen. Zudem bewegt man sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Live-Ticker zur Begegnung Deutschland gegen Weißrussland an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.