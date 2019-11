Bei den Niederländern ist vor dem letzten Spiel Ernüchterung eingekehrt. In der Partie Holland gegen Estland am Dienstag (20.45 Uhr) in Amsterdam kann die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman nicht mehr aus eigener Kraft Sieger der Gruppe C in der EM-Qualifikation werden.

Ausschlaggebend war die blutleere Vorstellung der Elftal am Samstag beim 0:0 in Belfast gegen Nordirland. Der mit 4:2 nach 2:3 im Hinspiel gegen Deutschland gewonnene direkte Vergleich würde den Niederländern nur dann noch etwas nützen, wenn die DFB-Auswahl im Parallelspiel gegen Nordirland unentschieden spielen würde. ,,Das 0:0 vom Samstag war ganz sicher nicht unsere beste Leistung", sieht Ronald Koeman klar, ,,besonders in der Offensive nicht. Es war nicht so, dass wir dem Gegner keine Probleme bereitet haben, aber wir haben kein Tor gemacht, obwohl wir drei sehr gute Gelegenheiten hatten."

Torchancen dürfte es für Oranje gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Estland, gegen den man das Hinspiel in Tallinn bereits mit 4:0 gewann, en Masse geben. ,,Einige meiner Spieler haben gezeigt, dass sie auch gegen Teams wie Deutschland Weißrussland einen guten Job gemacht hat", erklärt Estlands Nationalcoach Karel Voolaid, ,,wir haben trotz allem eine hohe Wettbewerbsfähigkeit im Team." Der frühere Hoffenheimer Ryan Babel wird bei den Niederländern nach einer Prellung nicht dabei sein. Virgil van Dijk vom FC Liverpool wird aus persönlichen Gründen nicht an der Partie teilnehmen können.

Wie sehe ich das Spiel Holland gegen Estland live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel in der Gruppe C, Holland gegen Estland am Dienstag ab 20.45 Uhr live und exklusiv. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

DAZN-Neukunden können Holland gegen Estland am Dienstag in der Tat komplett kostenfrei verfolgen, Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN nicht eingehen will, dem hält das Internet natürlich Alternativen parat, um nicht für den Live-Stream für das EM-Quali-Spiel Holland gegen Estland bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie sehe ich Holland gegen Estland im TV?

RTL zeigt im Anschluss an die Live-Übertraung der Partie Deutschland gegen Nordirland am Dienstag Ausschnitte aus dem Parallelspiel Holland gegen Estland, sowie Szenen aus weiteren Partien der EM-Qualifikation im Free-TV.