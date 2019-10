Wie geht das so wichtige Parallelspiel in der deutschen Gruppe C aus? Die Partie Holland gegen Nordirland am Donnerstag (20.45 Uhr) in Rotterdam wird für ,,Die Mannschaft", die am Mittwoch im Freundschaftsspiel gegen Argentinien im Einsatz war, richtungweisend für den Schussspurt in der EM-Qualifikation.

Die Holländer haben mit dem 4:2 in Hamburg gegen Deutschland und dem 4:0 in Tallinn gegen Estland wieder Oberwasser bekommen. Nordirland musste gegen Deutschland (0:2) eine herbe Niederlage einstecken und die Tabellenführung an die DFB-Elf abgeben. Holland kann mit einem Sieg vor heimischer Kulisse im ,,De Kuip" nach Punkten gleichziehen und dank des gewonnen direkten Vergleichs (4:2 / 2:3) an die Spitze springen. Dass dies gelingt, dafür spricht allein die Statistik. Nordirland konnte nur eines von sechs Länderspielen gegen die ,,Elftal" bislang gewinnen.

,,Das wird wahrscheinlich eines unserer härtesten Spiele", mutmaßt Nordirlands Gavin Whyte von Cardiff City vor der Partie, ,,aber dafür spielst du Fußball und wir freuen uns darauf." Die Nordiren gewannen die ersten vier Spiele in Gruppe C allesamt, erst gegen Deutschland gab es die berühmte Delle. Die Mannschaft von Nationaltrainer Michael O' Neill muss in Rotterdam auf Innenverteidiger Jamal Lewis (21) von Aston Villa verzichten, der sich eine Knieverletzung zugezogen hat. ,,Die Nordiren sind Kampfmaschinen", weiß Hollands Bondscoach Ronald Koeman, ,,sie sind ein Team, dass jedes Spiel für den Gegner schwer machen kann und es kann unser Vorteil sein, dass wir zu Hause spielen. Das Spiel gegen Deutschland hat gezeigt, dass man erst dann mehr Räume gegen sie bekommt, wenn sie 0:1 hinten liegen."

Wie sehe ich das Spiel Holland gegen Nordirland live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel in der deutschen Gruppe C in der EM-Qualifikation, Holland gegen Nordirland am Donnerstag live und exklusiv. Reporter ist Oliver Forster. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

DAZN-Neukunden können Holland gegen Nordirland in der Tat komplett kostenfrei verfolgen, Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN nicht eingehen will, dem hält das Internet natürlich Alternativen parat, um nicht für den Livestream für das EM-Quali-Spiel Holland gegen Nordirland bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

