Die Fans sehen am Montag die Neuauflage des WM-Playoff-Showdowns von 2017. Damals setzten sich die Dänen dank ihres überragenden Spielmachers Christian Eriksen von Tottenham Hotspur nach 0:0 in Kopenhagen mit 5:1 im Rückspiel durch und buchten die WM-Teilnahme in Russland. Die Konstellation ist nun fast exakt gleich. Irland ist zum Siegen verdammt, das Hinspiel in der dänischen Hauptstadt endete am 7. Juni 2019 mit einem 1:1-Unentschieden. Die Dänen schossen sich am Freitag mit einem 6:0-Kantersieg gegen Fußballzwerg Gibraltar für das entscheidende Match auf der grünen Insel warm. Ein Remis würde den Skandinaviern reichen, um die Iren auf Distanz zu halten. Die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Mick McCarthy liegt mit zwölf Zählern auf Rang drei und damit drei Zähler hinter Dänemark sowie zwei Punkte hinter der Schweiz, die mit Gibraltar im Parallelspiel quasi das Streichergebnis erwischt hat...,,Die Ergebnisse am Freitag waren exakt so, wie ich sie erwartet hatte", sagte Irland-Coach Mick McCarthy vor dem Spiel, ,,das bedeutet, dass uns ein 1:0-Sieg zur EM bringt und dass wir Dänemark nach wie vor schlagen müssen, es hat sich also nichts geändert." Irland bliebe in jedem Fall eine weitere Quali-Chance über die Playoff-Spiele.