EM-Quali kompakt: Dank Ayhan! Türkei trotzt Frankreich Remis ab - England und Ukraine lösen Tickets

Frankreich hat in der EM-Qualifikation den Sprung an die Spitze der Gruppe H verpasst. Der Weltmeister ging durch Routinier Olivier Giroud (76.) zwar in Führung, konnte gegen den bisherigen Spitzenreiter Türkei, der nach dem umstrittenen Salut-Jubel seiner Spieler gegen Albanien (der SPORTBUZZER berichtete) massiv in der Kritik steht, allerdings nicht gewinnen und spielte in Saint-Denis nur 1:1 (0:0). Nur vier Minuten, nachdem Giroud per Kopf das 1:0 für die Gastgeber erzielt hatte, glichen die Türken durch Düsseldorf-Profi Kaan Ayhan aus. Auch nach diesem Treffer kam es wieder zu dem Salut-Jubel - unter anderem durch die Spieler Celik, Calhanoglu, Demiral und Meras.