EM-Quali kompakt: Bosnien-Trainer tritt nach Mkhitaryan-Doppelpack ab - Dänemark stolpert

Der bosnische Nationaltrainer Robert Prosinecki ist nach der dritten Niederlage im sechsten Qualifikationsspiel für die EM im kommenden Jahr offenbar zurückgetreten. Das meldete die bosnischen Zeitung Dnevni Avaz nach dem 2:4 (1:1) am Sonntag in Armenien. Der Kroate Prosinecki hatte den Posten seit Januar 2018 inne. Bosnien-Herzegowina hat als Vierter der Gruppe J nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme an der Europameisterschaft. "Ich bin mit dem Ziel der EM-Qualifikation gekommen. Obwohl noch nicht alle Chancen vertan sind, fühle ich mich verantwortlich und trete zurück", sagte der in Schwenningen geborene 50-Jährige.