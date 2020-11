EM-Quali kompakt: Slowakei schockt Nordirland und löst Ticket - auch Schottland dabei

Die letzten beiden EM-Playoff-Duelle zwischen Nordirland und der Slowakei sowie zwischen Serbien und Schottland wurden erst nach Ende der regulären Spielzeit in der Verlängerung bzw. Elfmeterschießen entschieden. Im dritten Playoff-Spiel am späten Donnerstagabend setzte sich Ungarn dank eines Last-Minute-Doppelpacks mit 2:1 gegen Island durch - hier geht es zum Spielbericht !

Nordirland - Slowakei 1:2 (0:1, 1:1, 1:1) nach Verlängerung

Die Slowakei hat sich nach einer Extraschicht am Donnerstagabend eines der letzten EM-Tickets gesichert. Dank eines Treffers in der Verlängerung von Michal Duris (110. Minute) setzten sich die Slowaken mit 2:1 in Belfast gegen Gastgeber Nordirland durch. Die Gäste hatten in der regulären Spielzeit lange geführt: Nach einem verunglückten Rückpass von George Saville netzte Juraj Kucka in der 17. Minute zum 1:0 ein. Doch die Nordiren ließen sich davon nicht aufhalten und zeigten Kämpferherz. In einer hektischen Schlussphase erzwangen die Gastgeber ein Eigentor von Slowakei-Abwehrroutinier Milan Skriniar (87.).

In der Verlängerung setzte sich dann schließlich die Klasse der Slowaken um Kapitän Marek Hamsik durch. Diese sicherten sich mit dem Erfolg über die Briten zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die EM. Beim bis dato letzten Kontinental-Turnier in Frankreich schied die Slowakei im Achtelfinale mit 0:3 gegen Deutschland aus. Ob es wieder für die Runde der besten 16 Teams reicht? Die Slowaken treffen in ihrer Gruppe auf Spanien, Schweden und Polen.