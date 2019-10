EM-Quali kompakt: Spanien kassiert Last-Minute-Ausgleich in Norwegen - Italien qualifiziert

Der frühere Welt- und Europameister Spanien hat im Kampf um die vorzeitige Qualifikation für die EM 2020 einen Rückschlag erlitten. Bei starken Norwegern kamen die Iberer lediglich zu einem 1:1. Nach einem Foulspiel von Chelsea-Torwart Kepa erzielte Joshua King in der Nachspielzeit per Elfmeter den verdienten Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Spanien war durch Atlético-Star Saul Niguez (47.) zu einer schmeichelhaften Führung gekommen.

Die Qualifikation für das Turnier im nächsten Jahr ist den Spaniern allerdings trotz des Unentschiedens kaum noch zu nehmen. In der Gruppe F haben die Spanier nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto und so zum ersten Mal überhaupt Punkte gelassen. Verfolger Schweden hat nach dem souveränen 4:0 auf Malta fünf Punkte weniger.

Bei der Weltmeisterschaft in Russland gehörte Spanien zu den absoluten Topfavoriten, das Team schied jedoch überraschend im Achtelfinale aus. Die Iberer blicken dennoch auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück. Wir haben 15 der größten spanischen Nationalspieler aller Zeiten unter die Lupe genommen und uns gefragt: Was machen sie eigentlich heute? Das Ergebnis findet ihr in der Galerie - klickt euch durch! ©

Spanien lässt bei Ramos-Rekord Dominanz vermissen

Das Spiel gegen Norwegen hatte wenig von der sonst so häufig gesehenen spanischen Dominanz, denn die Norweger zeigten beim Länderspiel-Rekord von Real-Legende Sergio Ramos (hier kürzlich im SPORT BUZZER-Interview) eine starke Leistung und hat sich mit Hertha-Torwart Rune Jarstein und dem Hoffenheimer Havard Nordtveit in der Startelf einen Punkt durchaus verdient.

Nach einer kurzen Druckphase nach Wiederanpfiff wurde Saul jedoch kurz vor dem Strafraum Norwegens von Sergio Busquets bedient. Der Atlético-Profi schoss den Ball an Jarstein vorbei ins Tor - 1:0 für die Gäste, die zwar mehr vom Ball hatten, sich jedoch nur selten derart klare Chancen herausspielen konnten. Ruiz Pena (89.) traf in der Schlussphase den Pfosten, ehe King spät ausglich.

Erfolg gegen Griechenland: Italien löst EM-Ticket

In der Quali-Gruppe J hat Italien das Ticket für die EM 2020 gelöst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini gewann im römischen Olympiastadion in überlegener Manier gegen Griechenland. Allerdings benötigten die Südeuropäer für den Erfolg einen Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte Chelsea-Profi Jorginho in der 63. Minute. Federico Bernadeschi (78.) machte in der Schlussphase alles klar.