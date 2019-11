Entscheidung in der Deutschland-Gruppe C? In der Partie Nordirland gegen Holland am Samstag (20.45 Uhr) in Belfast können die Würfel schon zugunsten von Oranje fallen. Aber: Auch die Boys in Green können mit einem Sieg noch einmal hoffen.

Klar ist: Den Niederländern reicht ein Punkt, um sich in Belfast sicher zu qualifizieren. Patzt Deutschland gegen Weißrussland, wäre der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman auch der Gruppensieg sicher. Dass selbst bei einer Niederlage in Nordirland noch alles drin ist, zeigt der Blick auf das letzte Spiel am kommenden Dienstag: Während Deutschland in Frankfurt die Nordiren empfängt, trifft Holland in Amsterdam auf Estland.

Internationale Pressestimmen zur deutschen Niederlage gegen Holland in Hamburg Manuel Neuer hat mit dem DFB-Team eine herbe Heimniederlage gegen Holland kassiert. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der internationalen Medien. ©

Anzeige

Anders als bei der deutschen Mannschaft, wo Verletzungssorgen kaum ein Thema sind, stellt sich für Koeman vor dem Spiel in Belfast die Frage: Wer soll stürmen? Memphis Depay von Olympique Lyon, mit sechs Toren in fünf EM-Qualifikationsspielen ein Erfolgs-Garant für die Niederländer, muss verletzungsbedingt wohl passen. Depay laboriert an einer Oberschenkelblessur. Ebenfalls angeschlagen sind Donyell Malen (20) vom PSV Eindhoven und Steven Bergwijn (22). Beide drohen nach Knöchel bzw. Oberschenkelverletzung auf der Insel auszufallen. Eine mögliche Option bei Ausfall von Depay wäre Quincy Promes (27) von Ajax Amsterdam. Auch Oldie Ryan Babel (32, Galatasaray) könnte die Sturmspitze geben. Oder auch Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg. ,,Ich habe zuletzt gesagt, dass Wout der bessere Startelfspieler ist", erklärte Koeman am Mittwoch, ,,aber damit will ich einen Einsatz von Luuk de Jong nicht ausschließen." Koeman hatte Weghorst beim Bundesliga-Hit bei Borussia Dortmund vor knapp zwei Wochen beobachtet, der Wolfsburger fiel aber beim 0:3 kaum auf.

Das waren die zehn spektakulärsten Duelle zwischen Deutschland und Holland Vom Finalsieg bei der WM 1974 bis zum Spuck-Eklat 1990: Die besten Duelle zwischen Deutschland und Holland. ©

Ganz anders ist die Lage bei Nordirland. Die Jungs von der grünen Insel, die 2015 bei der EM-Qualifikation für Frankreich 2016 so viel Spaß gemacht haben, stehen vor dem ,,Aus". Unmut gibt es zudem um die Personalie Michael O' Neill. Der 50-jährige Nationalcoach trainiert auch den englischen Zweitligisten Stoke City. Das riecht nach einem Interessenkonflikt, zumindest für seine Spieler. O'Neill will für den Fall, dass Nordirland als Tabellenzweiter doch noch die Playoffs erreicht, als Coach an der Seitenlinie stehen. ,,Ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll", hat Innenverteidiger Jonny Evans von Leicester City Bedenken, ,,wird er verantwortlich sein, wenn wir die Playoffs erreichen? So wird es zumindest behauptet. Und wenn wir die Endrunde erreichen, was ist dann?" Bevor diese Frage nachhaltig beantwortet werden kann, muss Nordirland die hohen Hürden Holland und Deutschland nehmen.

Internationale Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen Nordirland Die deutsche Nationalmannschaft hat sich mit einem mühevollen Pflichtsieg gegen Nordirland die Tabellenführung in der EM-Qualifikation zurückerobert. Das schreibt die internationale Presse über das Spiel. ©

Wie sehe ich das Spiel Nordirland gegen Holland live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel in der Gruppe C, Nordirland gegen Holland, am Samstag ab 20.45 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Lukas Schönmüller, Experte ist Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

DAZN-Neukunden können Nordirland gegen Holland in der Tat komplett kostenfrei verfolgen, Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN nicht eingehen will, dem hält das Internet natürlich Alternativen parat, um nicht für den Live-Stream für das EM-Quali-Spiel Nordirland gegen Holland bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie sehe ich Nordirland gegen Holland im TV?

RTL zeigt im Anschluss an die Live-Übertraung der Partie Deutschland gegen Weißrussland am Samstag Ausschnitte aus dem Spiel Nordirland gegen Holland, sowie Szenen aus weiteren Partien der EM-Qualifikation im Free-TV.