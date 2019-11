EM-Qualifikation kompakt: Dänemark zittert sich mit Remis in Irland zur EM - auch die Schweiz löst das Ticket

Irland - Dänemark 1:1 (0:0)

Ab diesem Moment verwandelte sich das Stadion in Dublin endgültig in einen Hexenkessel - doch es reichte nicht mehr für die Hausherren. Ein Sieg hätte den Iren das EM-Ticket beschert. Über dieses dürfen sich nun die Dänen freuen, die die Gruppe D als Zweiter abschließen.

Gibraltar - Schweiz 1:6 (0:1)

Allerdings: Gibraltar schlug sich zum Abschluss der Gruppe D mehr als achtbar. Wie aus dem Nichts erzielten die Hausherren das überraschende 1:3 durch Reece Styche (74.). Spannung sollte jedoch nicht mehr aufkommen, da Loris Benito nur eine Minute später den alten Abstand wiederherstellte. Im Anschluss legten die Schweizer weiter nach - durch ein zweites Tor von Itten in der 84. Minute und das abschließende 6:1 durch Granit Xhaka in der 86. Minute.

Wie erwartet konnte die Schweiz die Pflichtaufgabe in Gibraltar lösen und sich für die EM 2020 qualifizieren. Das Team von Nati-Trainer Vladimir Petkovic hätte sogar ein Unentschieden für die Qualifikation gereicht, doch die Eidgenossen ließen es nicht darauf ankommen. Bereits nach zehn Minuten stellten die Gäste durch einen Treffer von Cedric Itten die Weichen. In der zweiten Halbzeit machten Ruben Vargas (50.) und Christian Fassnacht (57.) früh den Deckel drauf.

Spanien - Rumänien 5:0 (4:0)

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat die EM-Qualifikation mit einem souveränen Sieg gegen Rumänien abgeschlossen. Durch den 5:0 (4:0)-Erfolg im Madrider Stadion Wanda Metropolitano wird der Rekord-Europameister bei der Auslosung für das Turnier 2020 am 30. November in Bukarest in Topf 1 der sechs besten Mannschaften vertreten sein. Fabian Ruiz (8. Minute) und Gerard Moreno (33./43.) stellten mit ihren Toren am Montagabend die Weichen schon in der ersten Hälfte auf Sieg. Der vierte Treffer resultierte aus einem Eigentor des Rumänen Adrian Rus (45.+1). Mikel Oyarzabal (90.+2) sorgte für den Endstand. Die Rumänen verpassten die direkte Qualifikation und müssen in die Playoffs im März 2020.