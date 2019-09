Zweiter Auftritt in der EM-Qualifikation, aber auch zweiter Sieg? Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Damen geht mit einem 10:0 gegen Montenegro in ihr nächstes Spiel. Die Partie Ukraine gegen Deutschland am Dienstag (16 Uhr) in Lwiw - und trifft dabei auf ganz andere Gegnerinnen.

Das 10:0 gegen Montenegro zum Start in die EM-Qualifikation der Damen zur EURO 2021 in England weiß man bei der DFB-Auswahl richtig einzuordnen. ,,Uns war schon klar, dass Montenegro so schwach ist", sagte Alexandra Popp, die sich gegen die Balkan-Kickerinnen drei Mal in die Torschützenliste eintrug, ,,aber man hat auch gesehen, dass der ein oder andere Pass nicht angekommen ist." Neben den zehn Toren gegen die Montenegrinerinnen ließen die DFB-Damen neun weitere Torchancen liegen. ,,Wir haben das sehr respektvoll gelöst", lässt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (51) In der Ukraine wartet nun eine ganz andere Aufgabe auf das Team.