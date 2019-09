Keine Frage, die Partie England gegen Kosovo am Dienstag (20.45 Uhr) in Southampton ist ein Schlüsselspiel in Gruppe A - und zwar eines, mit dem vor Beginn dieser Qualifikationskampagne sicher nur wenige Experten gerechnet hatten.

Die ,,Three Lions" liegen mit der optimalen Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen nur einen Zähler vor dem Team aus dem Kosovo, das allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto hat. England hat in der EM-Qualifikation seit dem ominösen 2:3 gegen Kroatien im November 2007, das die Teilnahme an der EURO 2008 in der Schweiz und Österreich kostete, kein Heimspiel mehr verloren. Das soll gerne so bleiben, auch wenn der Gegner nach dem lockeren 4:0 gegen Bulgarien am Samstag für Nationaltrainer Gareth Southgate (49) ,,eine komplett andere Herausforderung" darstellt. Southgate in der Pressekonferenz zum Spiel: ,,Kosovo wird sehr hoch anlaufen, hart arbeiten und auch nach vorn gefährlich sein. Was immer wir aus dem Spiel am Samstag gelernt haben, es wird eine komplett andere Aufgabe für uns werden!" Diese Aufgabe lösen sollen unter anderem BVB-Juwel Jadon Sancho, Trent Alexander-Arnold vom Champions-League-Sieger FC Liverpool und Kapitän Harry Kane von Bayerns CL-Gruppengegner Tottenham Hotspur. Der Mittelstürmer könnte mit nur einem Treffer, seinem dann 25. Länderspieltor, den legendären Sir Geoff Hurst überholen. England und der Kosovo trafen noch nie in einem Länderspiel aufeinander.

Für den Kosovo, der erst im Mai 2016 in die FIFA bzw. in die UEFA aufgenommen wurde, ist die Chance auf die EM-Teilnahme historisch. Entsprechend heißblütig ging Bernard Challandes (68), Schweizer Coach der ,,Kaltér e Bardhet", der Blau-Weißen, in die Pressekonferenz. Er lieferte einen Monolog, der an die legendäre Pressekonferenz im März 1998 mit Giovanni Trapattoni (80) als Trainer des FC Bayern München erinnerte. ,,Il Trap" und sein Rundumschlag (,,Ich habe fertig") fanden Eingang in die deutsche Alltagssprache. Challandes forderte bei seinem bizarren Auftritt ,,Laufen, laufen, laufen - Es geht nicht um Taktik und es geht nicht darum, wer spielt. Nur verteidigen? Kommt für mich nicht in Frage!" Ob diese Worte die Engländer schrecken können? Immerhin hat England zu Hause seit 1936 kein Pflicht-Länderspiel mehr verloren, welches nicht in Wembley stattfand. Damals gab es im ,,Home Nations"-Wettbewerb in Wolverhampton ein 1:2 gegen Wales...

Wie sehe ich das Spiel England gegen Kosovo live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN zeigt England gegen Kosovo am Dienstag ab 20.45 Uhr im Live-Stream. Reporter: Tobi Fischbeck, Experte ist Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja. DAZN-Neukunden können dank eines Freimonats die Partie England gegen Kosovo in der Tat komplett kostenfrei verfolgen. Wer diese Bindung mit DAZN nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das EM-Qualifikationsspiel England gegen Kosovo kostenlos anzuschauen. Allerdings muss man sich dabei auf schlechtere Bild-Qualität, ausländische Kommentatoren, nervige Pop-ups und Wettangebote einstellen. Und: Man bewegt sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Immer daran denken.

