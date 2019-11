EM-Qualifikation kompakt: England gewinnt deutlich gegen den Kosovo - Bulgarien feiert Premiere

Kosovo - England 0:4 (0:1)

Die bereits qualifizierten Engländer haben die EM-Qualifikation mit einem bedeutungslosen Sieg im Kosovo beendeFt. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate setzte sich am Sonntag in Pristina am Ende deutlich mit 4:0 (1:0) durch. Harry Winks (32. Minute), Kapitän Harry Kane (79.), Marcus Rashford (83.) und der eingewechselte Mason Mount (90.+1) trafen für die Three Lions im letzten Quali-Spiel. Außenseiter Kosovo mit Stürmer Milot Rashica von Werder Bremen unterlag trotz guter Leistung am Ende klar.