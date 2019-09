EM-Quali kompakt: Coman erzielt Doppelpack bei Frankreich-Sieg - Tufan erlöst Türkei

Gala-Vorstellung von Kingsley Coman: Der Star des FC Bayern München hat beim 4:1- (3:0) Sieg seiner Franzosen gegen Albanien doppelt getroffen. Weltmeister Frankreich steht damit in der Gruppe H an der Spitze. Die weiteren Treffer für die Franzosen erzielte Olivier Giroud (27.) und Jonathan Ikoné (85.). Sokol Cikalleshi war der Ehrentreffer für die Albaner per Elfmeter vergönnt (90.). Vor dem Anpfiff war es zu einer peinlichen Verwechslung gekommen. Statt der albanischen Hymne erklang die von Andorra. Deswegen begann das Spiel rund zehn Minuten später.

Portugal mit erstem Sieg - Türkei entgeht Blamage gegen Andorra

Titelverteidiger Portugal holte sich unterdessen nach dem Fehlstart in die EM-Qualifikation endlich den ersten Sieg. Nach zuvor zwei Unentschieden setzte sich der Europameister am Samstagabend in Belgrad gegen Serbien mit 4:2 (1:0) durch. William Carvalho (42. Minute), Gonçalo Guedes (58.), Superstar Ronaldo (80.) und Bernardo Silva (86.) machten den Dreier perfekt, mit dem sich die Portugiesen in der Tabelle der Gruppe B nach drei Spielen mit fünf Punkten auf Platz zwei verbesserten.