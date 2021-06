Das große EM-Rechnen beginnt: So geht es für die Teams ins Achtelfinale

Am zweiten Gruppenspieltag der Europameisterschaft geht auch das große Rechnen los. Wie bereits erstmals 2016 sind 24 Teams in der Vorrunde dabei, damit qualifizieren sich nicht nur alle Gruppenersten und Gruppenzweiten, sondern auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Die UEFA hat in Artikel 20 ihrer Turnier-Regularien festgelegt, wie sich die Platzierungen in den Gruppen ergeben und nach welchen Kriterien die Gruppendritten verglichen werden, sollten zwei oder mehrere Teams punktgleich sein.

Anzeige