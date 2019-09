EM-Quali kompakt: DFB-Konkurrent Holland souverän - Lewandowski patzt gegen Österreich

Drei Tage nach dem Prestigeerfolg gegen Deutschland hat die holländische Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2020 einen Pflichtsieg beim Tabellenletzten Estland geholt. Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gewann am Montag in Tallinn 4:0 (1:0). Zweimal Ryan Babel (17./48.), Memphis Depay (76.) und Georginio Wijnaldum (87.) erzielten die Treffer. Am Freitag hatten sich die Niederländer mit 4:2 gegen die DFB-Auswahl durchgesetzt. In der Qualifikationsgruppe C bleibt Holland mit 9 Punkten Dritter hinter Nordirland und Deutschland (beide 12). Das Team von Bundestrainer Joachim Löw siegte in Belfast mit 2:0 (0:0).

EM 2020: In diesen Stadien wird gespielt Stadio Olimpico, Rom/Italien - Kapazität: 72.698 ©

Anzeige

Lewandowski bleibt bei torlosem Remis gegen Österreich blass

Österreichs Nationalmannschaft erreichte im Spitzenspiel seiner EM-Qualifikationsgruppe ein torloses Remis bei Tabellenführer Polen erreicht. Nach dem 0:0 in Warschau hat die Auswahl von Trainer Franco Foda nun als Dritter 10 Punkte aus sechs Spielen. Polen liegt mit 13 Zählern an der Spitze vor Slowenien (11).

Die Gäste mussten am Montagabend ohne den Frankfurter Martin Hinteregger auskommen. Der Bundesliga-Profi hatte seit März 2018 kein Länderspiel versäumt, musste jetzt aber nach Angaben des österreichischen Verbandes wegen muskulärer Probleme in der rechten Wade passen. Für ihn spielte der Hoffenheimer Stefan Posch in der Innenverteidigung. Bei den Polen blieb Bayern-Star Robert Lewandowski blass - schon am Freitag verlor der Stürmer gegen Slowenien.

Ungarn kann Kroatien-Patzer nicht nutzen

Belgien baute seine makellose Bilanz aus und führt die Gruppe I nach dem 4:0 (3:0) in Schottland nun mit 18 Punkten aus sechs Spielen an. Kroatien bleibt trotz des 1:1 gegen Aserbaidschan am Abend Tabellenführer der Gruppe E mit 10 Punkten vor der Slowakei und Ungarn (beide 9) - auch weil sich Slowakei setzte in Ungarn mit 2:1 (1:0) durchsetzte. Am nächsten Spieltag am 10. Oktober spielt die Slowakei zu Hause gegen Wales (6), Kroatien empfängt Ungarn.

ANZEIGE: 50% auf dein Spieler-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.