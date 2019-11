EM-Qualifikation kompakt: Alaba und Lainer schießen Österreich zur EM - auch Kroatien und Holland dabei

Holland - Nordirland 0:0

Die niederländische Nationalmannschaft kann trotz eines mageren 0:0 in Nordirland für die EM 2020 planen. Das torlose Remis am Samstagabend in Belfast reichte der Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, um den zweiten Platz in der deutschen Gruppe C zu sichern. Vor dem abschließenden Spieltag in der EM-Qualifikation am Dienstag haben die Niederländer drei Zähler Vorsprung auf Nordirland und den direkten Vergleich gewonnen. Die größte Chance für Nordirland vergab am Samstag Kapitän Steven Davis, der einen Handelfmeter über das Tor schoss (32. Minute). Nordirland kann durch den Sieg der deutschen Nationalmannschaft im Parallelspiel gegen Weißrussland das EM-Ticket nicht mehr direkt lösen.