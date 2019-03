EM-Qualifikation kompakt: Italien feiert Tor-Festival - Spanien siegt ohne Trainer Enrique

Die früheren Weltmeister Spanien und Italien haben auch ihre zweiten Gruppenspiele in der EM-Qualifikation gewonnen. Ohne ihren Cheftrainer Luis Enrique, der nach Angaben des spanischen Fußballverbandes aus „persönlichen Gründen“ die Reise nach Malta nicht angetreten hatte, kam der Weltmeister von 2010 am Dienstag gegen Außenseiter Malta zu einem 2:0 (1:0). In Ta'Qali erzielte Angreifer Alvaro Morata von Atlético Madrid beide Treffer für die von Co-Trainer Robert Moreno betreuten Gäste (31./73.).

Italien schießt sich warm für die EM 2020

Italien setzte sich gegen Liechtenstein mit 6:0 (4:0) durch. Stefano Sensi (17.), PSG-Star Marco Verratti (32.), Routinier Fabio Quagliarella mit zwei verwandelten Handelfmetern (35./45.+3), Moise Kean (69.) und Leonardo Pavoletti (76.) schossen den Sieg heraus. Daniel Kaufmann sah wegen eines Handspiels kurz vor der Torlinie die Rote Karte (45.+2). Italien hatte sein Auftaktspiel 2:0 gegen Finnland gewonnen und führt die Gruppe J damit souverän an.

Schweden dreht Spiel - und kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich

Für Spanien war es nach einem 2:1 gegen Norwegen ebenfalls der zweite Sieg in der Qualifikation. Der vermeintlich stärkste Gruppengegner Schweden kam in Norwegen nicht über ein 3:3 (0:1) hinaus. Nachdem die Norweger durch Björn Maars Johnsen (41.) und Joshua King nach knapp einer Stunde mit 2:0 in Führung gingen, kämpften sich die Nachbarn aus Schweden zurück in die Partie. Viktor Claesson (70.) und der Mainzer Robin Quaison (84. und 90.+1) drehten die Partie sogar zwischenzeitlich - Ola Kamara erzielte allerdings in der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3.

Dänemark kämpft sich nach 0:3-Rückstand gegen die Schweiz zurück

Die Schweizer Nationalmannschaft hat einen perfekten Start in die EM-Qualifikation leichtfertig verspielt und den zweiten Sieg im zweiten Spiel noch aus der Hand gegeben. Die Gastgeber mussten sich am Dienstag in Basel gegen Dänemark nach einer 3:0-Führung noch mit einem 3:3 (1:0) zufriedengeben. Remo Freuler (19.), der Ex-Gladbacher und heutige Arsenal-Profi Granit Xhaka (66.) und der Schalker Breel Embolo (76.) hatten die Schweizer vor 18 352 Zuschauern im St.-Jakob-Park zum 3:0-Vorsprung geschossen.

Doch in einer verrückten Schlussphase sorgten Mathias Jörgensen (84.), Christian Gytkjaer (88.) und Henrik Dalsgaard (90.+3) noch für den Ausgleich der Dänen. Zum Auftakt hatten die Schweizer 2:0 gegen Georgien gewonnen, für die Dänen war es das erste Spiel der EM-Quali.

