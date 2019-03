EM-Qualifikation kompakt: Vizeweltmeister Kroatien verliert in Ungarn - Österreich-Pleite in Israel

Ungarn - Kroatien 2:1 (1:1)

Kroatien musste seine erste Niederlage hinnehmen. Der WM-Zweite verlor in Ungarn mit 1:2 (1:1). Der Frankfurter Ante Rebic (13.) brachte die Gäste in Führung, doch der Hoffenheimer Adam Szalai (34.) traf zum Ausgleich, ehe Mate Patkai (76.) den Siegtreffer erzielte.

Qualifikation für EM 2020: Das sind die Gruppen Gruppe A: England, Bulgarien, Tschechien, Montenegro, Kosovo ©

Anzeige

Israel - Österreich 4:2 (2:1)

Österreichs Fußballer haben sich in der EM-Qualifikation gegen Israel blamiert. Drei Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen Polen musste die Mannschaft von Franco Foda am Sonntag trotz Führung eine bittere 2:4 (1:2)-Auswärtsniederlage hinnehmen. In Haifa verlor das ÖFB-Team ausgerechnet gegen die vom Österreicher Andreas Herzog betreuten Israelis.

Ohne Bayern-Profi David Alaba, der wegen anhaltender muskulärer Probleme die Reise nach Haifa nicht antrat, und den grippekranken Augsburger Michael Gregoritsch bestimmten die Österreicher zunächst über weite Strecken das Geschehen und gingen durch den Ex-Bremer Marko Arnautovic (8.) verdient in Führung. Doch Eran Zahavi (34./45.) nutzte zwei Abwehrfehler der Gäste eiskalt aus und drehte das Spiel. Auch nach dem Wechsel hatten die Österreicher deutlich mehr Anteile, doch die Tore machte Israel: Erneut traf der überragende Zahavi (55.), ehe er für den Salzburger Munas Dabbur (66.) zum 4:1 auflegte. Arnautovic (75.) konnte per Kopf nur noch verkürzen.

San Marino - Schottland 0:2 (0:1)

Die Schotten kamen in San Mario zu einem mühsamen 2:0 (1:0)-Sieg. Kenny McLean (4.) brachte die Gäste frühzeitig in Führung, Johnny Russel (75.) markierte den Endstand. Das Auftaktspiel hatte Schottland am vergangenen Donnerstag in Kasachstan mit 0:3 verloren.

Kasachstan - Russland 0:4 (0:2)

Russland hat in der EM-Qualifikation den ersten Sieg erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow - früherer Bundesligatorhüter von Dynamo Dresden - gewann am Sonntag in Astana gegen Kasachstan mit 4:0 (2:0). Denis Tscheryschew (19./45.+2) brachte die Gäste in Halbzeit eins mit zwei0 Treffern in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Artjom Dsjuba (52.), ehe der Kasache Absal Bejsebekow (62.) nach einem Tscherischew-Freistoß den Ball beim Nachschuss ins eigene Tor abfälschte.

Wales - Slowakei 1:0 (1:0)

In Gruppe E feierte Wales in Cardiff dank des frühen Treffers von Daniel James in der fünften Minute einen 1:0 (1:0)-Auftaktsieg gegen die Slowakei, die ihr erstes Spiel mit 2:0 (1:0) gegen Ungarn gewonnen hatte. Das Spiel wurde vom Berliner Referee Felix Zwayer geleitet. Die Waliser um Kapitän und Superstar Gareth Bale von Real Madrid drangen 2016 bei der EM-Endrunde in Frankreich bis ins Halbfinale vor, verloren dort aber gegen den späteren Europameister Portugal mit 0:2.

EM 2020: In diesen Stadien wird gespielt Stadio Olimpico, Rom/Italien - Kapazität: 72.698 ©

ANZEIGE: #GABFAF-T-Shirt plus gratis Gymbag! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.