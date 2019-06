EM-Quali kompakt: Vize-Weltmeister Kroatien siegt dank Ivan Perisic

Ivan Perisic hat Vizeweltmeister Kroatien zu einem 2:1 (1:0)-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Wales geschossen. Der frühere Bundesliga-Profi vom VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund erzielte am Samstag in Osijek nach 48 Minuten aus sieben Metern das Tor zum 2:0. Zuvor hatte Jamie Lawrence mit einem Eigentor für die Führung der Kroaten gesorgt (17.). Wales gelang durch David Brooks in der 77. Minute nur noch der Anschlusstreffer. Die Kroaten übernahmen mit nunmehr sechs Punkten die Führung in Gruppe E vor den punktgleichen Teams der Slowakei, Ungarns und Wales (je 3).