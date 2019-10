EM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland muss in Estland ran

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Tallinn gegen Estland drei weitere Punkte in der EM-Qualifikation fest eingeplant. Nach dem 8:0 im Hinspiel sollte es für das Team von Joachim Löw höchstens um die Höhe des Sieges gehen, auch wenn die Auswärtspartie für den Bundestrainer „kein Selbstläufer“ ist.