EM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland trifft auf Holland

Deutschland gegen Holland. Dieses Fußball-Duell weckt immer große Emotionen. Schon zum vierten Mal treffen die Rivalen innerhalb von elf Monaten aufeinander - und bekunden diesmal gegenseitig ihren großen Respekt. Für Joachim Löw ist der Auftakt in die EM-Saison mit der Qualifikations-Partie am Abend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Hamburg vor allem ein Gradmesser im Reifeprozess seines jungen Teams.