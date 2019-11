EM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland trifft auf Weißrussland

Auf die Rechenaufgabe, an der Timo Werner und Joshua Kimmich scheiterten, hatte Joachim Löw schlicht und einfach keine Lust. "Das war nicht das Thema, weil ich alles auf Weißrussland fokussiert habe. Wir müssen das Spiel machen, drei Punkte holen. Dann sieht man, wie die Konstellation ist", sagte der Bundestrainer und forderte unmissverständlich einen Erfolg im vorletzten Länderspiel des Jahres am Samstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Ein Sieg im Borussia Park von Mönchengladbach würde der Fußball-Nationalmannschaft die EM-Teilnahme 2020 vorzeitig sichern, wenn zeitgleich Nordirland nicht gegen Holland gewinnt. Das wusste Löw im Gegensatz zu seinen Spielern.