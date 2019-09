EM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland muss in Nordirland punkten

Der Auftrag ist klar. "Unsere Aufgabe heißt drei Punkte", sagte Bundestrainer Joachim Löw unmissverständlich zur Zielsetzung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Belfast gegen Nordirland. Auch nach dem 2:4 gegen die Niederlande sieht Löw sein Team in der EM-Qualifikation weiterhin "im Soll". Mit einem Sieg würde Deutschland in Gruppe C die dann punktgleichen Nordiren vom ersten Tabellenplatz verdrängen und läge wieder voll auf Kurs Richtung Europameisterschaft 2020.

Bayern-Profi Joshua Kimmich warnte allerdings in Belfast auch: "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben." Gegen die kampfstarken Nordiren fordert Löw gerade in den direkten Duellen Mann gegen Mann, "das Aggressionspotenzial zu erhöhen". Die rund 18.000 Zuschauer im kleinen Windsor Park werden für eine spezielle Atmosphäre sorgen.