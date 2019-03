EM-Qualifikation mit Recken Kai Häfner und Fabian Böhm, aber ohne Timo Kastening

Mit den Recken Kai Häfner und Fabian Böhm, aber ohne Timo Kastening: Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat für die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen am 10. April (18 Uhr/ARD) in Gleiwitz und am 13. April (14 Uhr/ZDF) in Halle nur WM-Spieler in seinen 16-köpfigen Ka­der berufen. „Polen ist der stärkste Gegner in dieser Gruppe. In beiden Spielen brauchen wir eine Topleistung in der aktuell stärksten Besetzung“, sagte Prokop, der die Rechtsaußen-Position wie bei der WM nur einfach besetzt hat: mit Patrick Groetzki. Keine Chance also für Recke Kastening, der vor wenigen Wochen beim Freundschaftsspiel gegen die Schweiz sein Länderspieldebüt gefeiert hatte.