Katzenjammer bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 2:4 in der EM-Qualifikation gegen Holland in Hamburg! Nun gilt es, in der Partie Nordirland gegen Deutschland am Montag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in Belfast Reaktion zu zeigen und den Überraschungs-Tabellenführer der Gruppe C abzufangen.

Die Ausgangslage vor dem Spiel im Windsor Park ist klar: Nur ein Sieg hilft Deutschland, um Nordirland von Platz eins zu verdrängen und sich die bis auf drei Punkte Rückstand herangerückten Holländer, die zeitgleich in Estland gastieren, vom Leib zu halten. Bundestrainer Joachim Löw (59) hat bereits angekündigt, in der Abwehr auf Vierer-Kette umzustellen. Gerade die Defensive mit dem von Kicker.de mit der Note sechs bewerteten Jonathan Tah leistete sich gegen Holland haarige Fehler. Für den gegen die ,,Elftal" im linken Mittelfeld agierenden und nach Fußverletzung vorzeitig abgereisten Dortmunder Nico Schulz (26) könnte Marcel Halstenberg von RB Leipzig in die Startelf rücken. Ebenfalls nicht dabei sein wird Ilkay Gündogan von Manchester City.

Zu den Erkenntnissen der Holland-Pleite gehören: Zu wenig Ballbesitz, zu viele Fehlpässe und zu wenig Kombinationsspiel. ,,Wir wissen, dass im Fußball immer alles passieren kann, das haben wir bei der WM am eigenen Leib erlebt", klagt Kapitän Manuel Neuer in BILD am SONNTAG, ,,da sind wir ausgeschieden - und nicht jeder Fachmann hat damit gerechnet." Stimmt. Leistet sich Deutschland gegen die lauf- und kampfstarken ,,Boys in Green" einen weiteren Patzer, läuft man Gefahr, nach der WM-Vorrunde 2018 und der neuen UEFA Nations League den dritten Wettbewerb in Serie in den Sand zu setzen. Vor dem Gegner aus Nordirland, das am Freitag Spielpause hatte und im Test gegen Luxemburg nur zu einem mageren 1:0 kam, hat man im DFB-Lager allerdings keine Angst. ,,Wir fahren mit der gleichen Idee nach Nordirland", sagt Löw, ,,drei Punkte sind für uns wichtig."

,,Wir werden am Montag eine Reaktion zeigen, da bin ich sicher", glaubt Löw an die Wende auf der grünen Insel. Die Nordiren stehen mit 12 Punkten an der Tabellenspitze, ihre bisherigen Gegner waren allerdings zwei Mal die beiden Teams, die als die schwächsten in dieser Gruppe ausgemacht werden müssen: Estland und Weißrussland. Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill, der die ,,Boys in Green" sensationell zur EURO 2016 und dort ins Achtelfinale führte, hält Deutschland am Montag ,,für schlagbar" Er hat beim Holland-Spiel genau hingeschaut: ,,Wenn du vier Tore in einer Halbzeit kassiert, sieht das nicht sonderlich gut aus." O' Neill weiter: ,,Natürlich hat Deutschland immer noch eine Top-Mannschaft, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir gegen sie nicht oft den Ball haben werden."

Wie sehe ich das Spiel Nordirland gegen Deutschland live im TV?

RTL überträgt Nordirland gegen Deutschland am Montag live und exklusiv im Free-TV. Die Übertragung aus Belfast beginnt um 20.15 Uhr mit dem Countdown. Florian König moderiert. Als Experte mit dabei: Jürgen Klinsmann. Reporter ist Marco Hagemann, Steffen Freund ist der Co-Kommentator.

Gibt es einen Livestream?

Ja. NITRO und TV-now zeigen Nordirland gegen Deutschland am Montag auch im Livestream. Dieses Angebot ist jedoch kostenpflichtig. Nach einem kostenfreien ersten Monat beträgt die monatliche Nutzungsgebühr 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Die Nutzung der Live-Streams bei TV-now ist im ersten Monat kostenfrei. Wer diese Bindung mit TV-now nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das EM-Qualifikationsspiel Nordirland gegen Deutschland kostenfrei im Stream zu sehen. Allerdings muss man sich dabei auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bildqualität, nervige Pop-ups und Wettangebote einstellen. Zudem bewegt man sich in einer juristischen Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Montag einen Live-Ticker zur Begegnung Nordirland gegen Deutschland an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20:15 Uhr.

