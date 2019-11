EM-Qualifikation kompakt: Portugal löst Ticket dank Ronaldo und Fernandes, Serbien in den Playoffs

Auch der Titelverteidiger hat jetzt das Ticket für die Europameisterschaft 2020 gelöst. Portugal qualifiziert sich dank eines 2:0-Sieges in Luxemburg. Das 2:2 gegen die Ukraine reicht indes den Serben nicht für die direkte Qualifikation, für die es neben eines eigenen Erfolgs ohnehin eines portugiesischen Ausrutschers in Luxemburg bedurft hätte. Der Abschluss in der EM-Quali-Gruppe B im Überblick.