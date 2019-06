EM-Qualifikation kompakt: Spanien dreht spät gegen Schweden auf - Lewandowski trifft für Polen

Die spanische Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen wichtigen Sieg gegen den wohl größten Konkurrenten um Platz eins in seiner Gruppe gefeiert. Im Topspiel der Gruppe F setzte sich die Mannschaft von Trainer Luis Enrique am Montagabend 3:0 (0:0) gegen Schweden durch und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus.

Kapitän Sergio Ramos brachte die Spanier per Handelfmeter in der 64. Minute in Führung. Álvaro Morata (85./Foulelfmeter) und Mikel Oyarzabal (87.) sorgten für das am Ende deutliche Ergebnis.

EM-Qualifikation: Österreich dreht Spiel gegen Nordmazedonien

Österreich drehte im Auswärtsspiel in Nordmazedonien einen Rückstand und rückte durch das 4:1 (1:1) bis auf einen Punkt an das zweitplatzierte Israel heran, das 0:4 (0:1) gegen Polen verlor. Bundesliga-Profi Martin Hinteregger hatte per Eigentor (18.) zunächst für den Rückstand Österreichs gesorgt.

Bundesliga-Profi Martin Hinteregger hatte per Eigentor (18.) zunächst für den Rückstand Österreichs gesorgt. Anschließend wandelten Valentino Lazaro von Hertha BSC (39.), der frühere Bremer Marko Arnautovic (62./Foulelfmeter/82.) und Konrad Laimer von RB Leipzig (86.) den Rückstand aber noch in einen Sieg um. Hinter Spitzenreiter Polen (12 Punkte), Israel (7) und Österreich (6) liegt Slowenien (5) nach einem 5:0 (4:0)-Kantersieg in Lettland.

Lewandowski trifft für souveräne Polen

Polen hat gegen Isreal einen ungefährdeten Heimsieg gefeiert. Bayern-Star Robert Lewandowski traf beim 4:0-Heimsieg in der 56. Minute per Elfmeter zzum zwischenzweitlichen 2:0 gegen das Team des Österreichers Andreas Herzog. Die weiteren Treffer erzielten Krzystof Piatek (35.), Kamil Grosicki (58.) und Damian Kadzior (84.). Polen führt damit die Gruppe G souverän mit zwölf Punkten aus vier Spielen vor Israel (7 Punkte) an.

In der Spanien-Gruppe gewann Norwegen 2:0 (0:0) bei den Färöer, Rumänien setzte sich 4:0 (3:0) bei Malta durch. In Gruppe D zog Dänemark durch einen 5:1 (2:1)-Heimerfolg im direkten Duell in der Tabelle an Georgien vorbei und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Irland. Den Iren gelang ein 2:0 (1:0)-Pflichtsieg gegen Gibraltar. Die Ukraine baute in Gruppe B ihren Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Luxemburg weiter aus.

Serbien schlug Litauen auch dank eines Treffers des neuen Real-Madrid-Torjägers und bisherigen Frankfurters Luka Jovic mit 4:1 (3:0). In Gruppe A bezwang Tschechien Montenegro mit 3:0 (1:0).

EM-Qualifikation: Historischer Sieg für den Kosovo

Der Kosovo besiegte indes Bulgarien mit 3:2 (1:1) durch einen Treffer von Elbasan Rashani in der dritten Minute der Nachspielzeit. Dieser Erfolg hatte historischen Charakter, war es doch der erste überhaupt seit Gründung des Landes in der EM-Qualifikation.

Der Bremer Mittelfeldspieler Milot Rashica erzielte derweil das zwischenzeitliche 1:0 für den Kosovo in der 14. Minute.

