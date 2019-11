Dreikampf um letzten Direkt-Platz: Diese Teams zittern noch um das EM-Ticket

Deutschland benötigt vor dem Duell mit Nordirland keinen Rechenschieber. Gewinnt die DFB-Elf, ist der erste Platz vor Holland sicher. Bei einem deutschen Remis darf Holland zeitgleich in Estland nicht gewinnen, sonst ist der Spitzenrang wieder futsch. Verliert Deutschland sogar gegen die Briten, könnte Oranje mit einem Sieg gegen Estland wieder vorbeiziehen. Die Pool-Auslosung für die Playoffs erfolgt am Freitag am UEFA-Sitz in Nyon am Genfer See. Die Gruppenauslosung folgt am 30. November in Bukarest. Die EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf UEFA-Ländern statt.