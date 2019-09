EM-Qualifikation und Testspiele – Keine Pause für RB Leipzigs Profis

Leipzig. Die Qualifikation zur Europameisterschaft geht in die heiße Phase. Auf die DFB-Elf warten mit dem Klassiker gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg und dem Gastspiel beim Gruppenführenden Nordirland zwei echte Gradmesser. Mit dabei sind auch drei Nationalspieler von RB Leipzig: Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg und Timo Werner haben sich direkt nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf den Weg gemacht.

Vor allem Topstürmer Werner brennt nach fünf Toren in den ersten drei Ligaspielen und dem Ende seines Vertragspokers darauf, auch im DFB-Dress wieder in die Spur zu kommen: "Die letzten Spiele waren von den Minuten nicht so gut. Da hat mit das Tor gegen Estland gut getan. Durch die unglückliche Situation, dass Leroy verletzt ist, ist vorne ein Platz frei geworden. Natürlich habe ich den Ansporn, die Leistungen aus dem Verein auch hier in der Nationalmannschaft zu zeigen", sagte der 23-Jährige im Vorfeld. Außerdem verwies er auf die Bedeutung des Spiels gegen die Elftal: "Wir wollen natürlich zur EM. Der Weg führt über einen Sieg gegen Holland." Nach drei Spielen steht die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppe C hinter Nordirland, die ein Spiel und einen Sieg mehr haben, auf Platz zwei. Dahinter folgt die Niederlande. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe sind automatisch für die Europameisterschaft im kommenden Sommer qualifiziert.

RB-Trio für Österreich, Duo für Ungarn

Deutlich schlechter sieht es dabei für drei österreichische Spieler von RB Leipzig aus: Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Ilsanker müssen gegen Lettland und Polen dringend punkten, wenn sie im Kampf um die direkte Qualifikation noch ein Wörtchen mitreden wollen. In Gruppe G liegt das Team mit sechs Punkten aus den ersten vier Spielen nur auf Platz drei hinter den ungeschlagenen Polen und Israel. Das RB-Trio kam bei den letzten beiden Quali-Spielen gegen Slowenien und Mazedonien zum Einsatz und darf sich nach einem lupenreinen Saisonstart mit den Roten Bullen erneut Hoffnung auf Spielzeit machen. Vor allem Marcel Sabitzer sollte nach zuletzt überragenden Leistungen gesetzt sein.

Das gilt auch für Peter Gulacsi und Willi Orban bei der ungarischen Nationalmannschaft: Als Tabellenerster der Gruppe E können die beiden mit viel Selbstvertrauen in ihr Qualifikations-Spiel gehen, wenngleich am Montag mit der Slowakei der direkte Verfolger wartet. Bereits am Freitag steht zudem ein Testspiel gegen Mazedonien auf dem Programm. RB-Kapitän Orban hatte nach dem 3:1-Sieg gegen Mönchengladbach etwas mit dem Zeitpunkt der Länderspielpause gehadert: "Wir hätten gern weitergespielt, weil wir gerade in einen Flow gekommen sind."

Poulsen und Forsberg gesetzt

In Ungarns Gruppe muss sich auch Bullen-Neuzugang Ethan Ampadu beweisen. Seine Waliser haben nach drei Spielen ersten einen Sieg auf dem Konto und treffen am Freitag als Vorletzter auf Schlusslicht Aserbaidschan. Leipzigs junger Defensivspezialist dürfte wohl trotz fehlender Spielpraxis wie schon in den vergangenen Partien eine Chance bekommen.

Sowieso bei ihren Nationalmannschaften gesetzt sind zwei Leipziger Offensiv-Spezialisten. Emil Forsberg will mit den drittplatzierten Schweden in der schweren Gruppe F Anschluss an das Spitzenduo Spanien und Rumänien halten. Dafür braucht es gegen Färöer am Freitag und Norwegen am Sonntag dringend Punkte. Forsberg, der sich nach Verletzungsproblemen während der Vorbereitung gegen Gladbach erstmals in dieser Saison in die Start-Elf gekämpft hatte, könnte zusätzliche Spielzeit zudem dringend gebrauchen.

Poulsen freut sich auf Landsmänner

Diese Gedanken muss sich Yussuf Poulsen nicht machen. Der dänische Stürmer ist bei den Roten Bullen gesetzt und spürte direkt nach dem Abpfiff am Freitag trotz Unterbrechung des Liga-Rhythmus' bereits Vorfreude auf die beiden Quali-Duelle gegen Gibraltar (Donnerstag) und Georgien (Sonntag): "Das ist ok. Man kriegt etwas frische Luft. Mal wieder mit seinen Landsmännern zu spielen, ist auch sehr schön. Deswegen kommt es nicht ungünstig. Wir fangen dann wieder an, wie wir aufgehört haben." Danish Dynamite rangiert in Gruppe D hinter Irland auf dem zweiten Platz.

Ebenfalls bei der EM-Quali im Einsatz sind Yvon Mvogo, der es als Ersatz-Keeper der Schweiz mit Irland und Gibraltar zu tun bekommt. Neuzugang Patrik Schick trifft mit Tschechien in Gruppe A auf den Kosovo und Montenegro.

Haidara, Cunha und Saracchi auf weiten Reisen

Auf lange Testspiel-Reisen geht es derweil für Amadou Haidara mit Mali, Marcelo Saracchi mit Uruguay und Matheus Cunha mit Brasiliens Olympia-Team. Ibrahima Konaté ist mit Frankreichs U21 bei Testspielen gegen Albanien und Tschechien im Einsatz. Für Deutschlands U19 sind zudem Tom Krauß, Frederik Jäkel und Malik Talabidi unterwegs. Die Eigengewächse treffen in Freundschaftsspielen auf England und Spanien.

