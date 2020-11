EM-Qualifikation: Ungarn gegen Island live im TV und Online-Stream sehen

Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Sommer 2021? Mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal stehen zwei Gegner bereits fest, womit zumindest klar ist: Einfach wird das Weiterkommen in Vorrunden-Gruppe F keineswegs. Ungarn und Island spielen am Donnerstag in der Puskas Arena in Budapest (20.45 Uhr) den dritten Vorrundengegner der DFB-Auswahl aus. Beide Teams haben sich erfolgreich durch die Playoffs gespielt und sind nur noch einen Schritt vom Sprung zum großen Turnier entfernt.

