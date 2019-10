Was für eine Befreiung für die Elftal! Das späte 3:1 am Donnerstag gegen Nordirland in Rotterdam ließ Oranje vor dem Spiel Weißrussland gegen Holland am Sonntag (18 Uhr) in Minsk in Gruppe C nach Punkten mit Deutschland gleichziehen. Die beiden Fußball-Giganten liegen nun gleichauf mit jeweils 12 Punkten und die Niederländer haben die Chance, zumindest bis zum späten Spiel Estland gegen Deutschland an der DFB-Auswahl vorbeizukommen.

Rein von der True Form sind die Holländer natürlich klar im Vorteil, sie gewannen die letzten drei EM-Qualispiele, unter anderem 4:2 in Hamburg gegen Deutschland, allesamt und verloren insgesamt nur eines der letzten fünf Pflicht-Länderspiele, und zwar in der UEFA Nations League beim Final Four gegen Gastgeber Portugal (0:1). Weißrussland konnte mit dem 2:1 in Estland im September in dieser EM-Qualifikationskampagne immerhin einen Achtungserfolg verbuchen.

Bitte: In Minsk wird die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman ohne Memphis Depay auskommen müssen. Der zweifache Torschütze aus dem Nordirland-Spiel muss nach Oberschenkelproblemen passen und ist nicht mit nach Weißrussland gereist. Das bestätigte der niederländische Fußball-Verband (KNVB) am Freitag. Eine Nachnominierung wird Koeman nicht mehr vornehmen. Dass er in beiden Spielen gegen die Nordiren und in Weißrussland rotieren lassen würde, hat Koeman schon vor dem Start in die Länderspiel-Woche mit der Elftal am Montag bei der Pressekonferenz in Rotterdam angekündigt: ,,Im Mittelfeld und im Angriff haben wir viele Möglichkeiten, wir werden möglicherweise viele Umstellungen vornehmen, aber das hängt auch von den äußeren Umständen ab."

Wie sehe ich das Spiel Weißrussland gegen Holland live im Stream?

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel in der deutschen Gruppe C in der EM-Qualifikation, Weißrussland gegen Holland am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Nico Seepe. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

DAZN-Neukunden können Weißrussland gegen Holland in der Tat komplett kostenfrei verfolgen, Neukunden erhalten einen Freimonat. Wer diese Bindung mit DAZN nicht eingehen will, dem hält das Internet natürlich Alternativen parat, um nicht für den Livestream für das EM-Quali-Spiel Weißrussland gegen Holland bezahlen zu müssen. Allerdings muss man sich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie sehe ich Weißrussland gegen Holland im TV?

RTL zeigt im Anschluss an die Live-Übertragung der Partie Estland gegen Deutschland am Sonntag Ausschnitte aus dem Parallelspiel der deutschen Gruppe C, Weißrussland gegen Holland, im Free-TV. Dazu gibt es Ausschnitte aus weiteren EM-Qualifikationsspielen. Moderation: Laura Wontorra. Experte ist Jürgen Klinsmann.

