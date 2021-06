Das EM-Quartier der DFB-Auswahl in Süddeutschland: Der Geist von Herzogenaurach

Es ist nicht das Campo Bahia in Brasilien mit seinem Traumstrand und dem südamerikanischen Flair, aber auch in Herzogenaurach werden sich die DFB-Profis wohlfühlen. Nach dem Vorbereitungstrainingslager in Seefeld in Tirol (Österreich) hat die Nationalmannschaft direkt ihre Zimmer im Home Ground, einem neu geschaffenen Areal auf dem Adidas-Gelände, bezogen. Dort werden die Nationalspieler, wegen Corona weitestgehend abgeschottet, die Zeit während der EM verbringen. Und hier soll ein Turniergeist entstehen wie der, der das Team durch die WM 2014 getragen hat. Anzeige

"Es war nicht einfach, etwas zu finden, das top passt", erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. "Der Home Ground ist super. Die Abläufe und Wege sind top. Wir haben alle Möglichkeiten – was wichtig ist, damit Atmosphäre entsteht. Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlen kann. Wir hoffen, dass hier der Spirit für das Turnier aufgebaut wird. Die Energie muss aus der Mannschaft kommen."

Bungalows und ein "Marktplatz" – Der Aufbau ähnelt dem Campo Bahia Je vier Spieler wohnen in einer sogenannten Unit zusammen, jeder hat ein eigenes Zimmer als Rückzugsort. Insgesamt gibt es 15 Wohneinheiten sowie drei Bungalows auf dem Gelände. Viele Bäume sollen für eine entspannte Atmosphäre sorgen. In der Mitte des Areals gibt es einen "Marktplatz", an dem sich ein Pool befindet, sowie die Möglichkeit, gemeinsam die EM-Spiele zu schauen. Die Mannschaft wird im Adi-Dassler-Stadion auf dem Gelände trainieren. Der gesamte Aufbau ähnelt stark dem Campo Bahia. "Hier werden wir daran arbeiten, so gut es geht vorbereitet zu sein, sodass wir die gegnerischen Mannschaften schlagen werden", sagte DFB-Kapitän Manuel Neuer auf seinem Instagram-Kanal bei einer Besichtigung des Camps im Vorfeld der EM.

Logistisch ist der EM-Standort günstig gelegen für die europäische EM: Die Fahrtzeit nach München, wo das DFB-Team seine drei Vorrundenspiele bestreitet, beträgt rund zwei Stunden. Zum Flughafen nach Nürnberg dauert es rund eine halbe Stunde. Eigentlich sollte der Komplex schon im vergangenen Jahr eröffnet werden, der Start wurde wegen Corona verschoben, sodass die Nationalmannschaft der erste Gast im Home Ground ist. "Ich freue mich unheimlich. Das ganze Adidas-Team ist enorm froh, dass wir die 'Adler' zu Gast haben. Der Campus ist bisher nicht in Betrieb genommen worden. Wir wollten, dass die Mannschaft der erste Gast ist", sagte der Adidas-Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted. Bierhoff hofft, dass dort die Basis für einen historischen Erfolg gelegt wird.

Ein guter Standort bedeutet nicht gleichzeitig ein gutes Turnier. Aber es ist ein Baustein. Das letzte DFB-Quartier war wie das Turnier ein Desaster. Bei der WM in Russland vor drei Jahren checkte die Nationalmannschaft in Watutinki ein. Angeblich haben sich die Spieler über kaltes Wasser in den Duschen beklagt, Bundestrainer Joachim Löw attestierte der Unterkunft den "Charme einer Sportschule". Die Fotos, wie Löw bei der Zwischenstation in Sotschi an einer Laterne lehnend mit dem Schwarzen Meer im Hintergrund posierte, gingen um die Welt. Strand und Meer gibt es in Herzogenaurach nicht, aber vielleicht entsteht dennoch der richtige Geist für das Turnier – wie damals im Campo Bahia.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!