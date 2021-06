Aktionen gegen Rassismus bei der EM: ProFans-Sprecher hat "Zweifel an Authentizität"

Sig Zelt , Sprecher der Organisation ProFans, sieht die öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen Rassismus bei der EM etwas zwiespältig . „Grundsätzlich ist es gut und schön, dass so etwas möglich ist, und natürlich ist das ein positives Zeichen“, sagte Zelt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er wies aber auch darauf hin, dass Trainer und Offizielle bei solchen Anlässen immer explizit betonen, dass dies von der Mannschaft ausgehe.

„Das lässt deutlich Raum für Zweifel an der Authentizität. Man weiß ja, wie durchgedacht die öffentlichen Äußerungen von Marketingabteilungen wie beim DFB sind“, erklärte der Fanvertreter aus Berlin. Mit der Regenbogen-Binde an seinem Arm hatte Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer eine emotionale Debatte um die politischen und gesellschaftlichen Statements der Spieler bei der EM ausgelöst. Vor dem Achtelfinal-Kracher am Dienstagabend im Wembley-Stadion kündigte Neuer an, dass die DFB-Elf wie Rivale England als Zeichen gegen Rassismus vor dem Anpfiff in die Knie gehen werde.