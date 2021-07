EM-Fahrer um Lewandowski, Sané und Co. zurück beim FC Bayern – Müller frühzeitig da

Keine zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal füllt sich beim FC Bayern München zur Freude von Trainer Julian Nagelsmann endlich der Kader. Am Montag nahm das Gros der EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski oder Leroy Sané nach dem Urlaub wieder die Arbeit beim deutschen Rekordmeister auf.

Für die Urlaubsrückkehrer stand am ersten Tag die Leistungsdiagnostik auf dem Programm, ehe sie an diesem Dienstag dann mit dem richtigen Training beginnen sollen. Nagelsmann ist froh, nun mit dem bis auf einige Verletzte fast kompletten Aufgebot die Vorbereitung fortsetzen zu können, nachdem er auch noch am Samstag beim 2:2 im Testspiel gegen Ajax Amsterdam weitgehend Nachwuchsspieler einsetzen musste.