Nach EM-Aus mit Schweden: Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak verlängert Vertrag bei Real Sociedad

Zwei Tage nach dem Aus bei der Europameisterschaft mit Schweden hat Stürmer Alexander Isak seinen Vertrag bei Real Sociedad San Sebastian verlängert. Der 21-Jährige unterschrieb in Stockholm einen neunen Kontrakt bis 2026, teilte der Verein aus der spanischen La Liga am Donnerstag mit. "Ich bin sehr glücklich, weiter bei Real zu sein. Es ist ein großartiger Verein, ich fühle mich hier geliebt und hoffe, noch viele Dinge mit der Mannschaft in den kommenden Jahren zu genießen", sagte Isak laut der Vereinsmitteilung.

