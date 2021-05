EM-Hammer! Spanien-Trainer Luis Enrique verzichtet auf Real-Star Sergio Ramos

Der 35 Jahre alte Innenverteidiger Ramos hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Verletzungen geplagt und zwischenzeitlich auch mit dem Coronavirus infiziert. In der spanischen Liga war er in der laufenden Saison nur in 15 von 38 Spielen zum Einsatz gekommen. "Es war eine Entscheidung, über die wir viel nachgedacht haben", so Enrique, der bereits vor rund zwei Wochen das Gespräch mit dem langjährigen Kapitän gesucht hatte. "Es ist nicht einfach, etwas zu vermitteln, was für ihn nicht positiv ist. Ich muss mich an das halten, was für das Team am besten ist", sagte Enrique.