EM-Spiele in München: DFB nach UEFA-Mitteilung weiter zuversichtlich

Der DFB bleibt auch nach der Fristsetzung der UEFA für den Standort München zuversichtlich, Teilausrichter der EM in diesem Sommer zu bleiben. "Wir sind im permanenten Austausch mit der UEFA", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Freitag der ARD-Sportschau. Die UEFA wolle "natürlich Zuschauer dabei haben, und wir haben auch entsprechende Konzepte eingereicht, mit Zuschauern zu spielen".

Die UEFA hatte am Freitag mitgeteilt, dass München, in der alle Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft stattfinden sollen, zu den insgesamt vier Ausrichtern gehört, die bis zum 19. April "zusätzliche Informationen" für die Durchführung der Spiele nachreichen müssen. Erst dann werde über die Ausrichtung der geplanten Partien an den betreffenden Standorten entschieden. Kernpunkt ist die Zulassung von Zuschauern, die acht EM-Städte bereits zugesichert haben.