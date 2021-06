Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Können EM-Spiele in München "mit gutem Gewissen genießen"

In der aktuellen Corona-Situation sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) München vor dem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gut vorbereitet. "Es ist an alles gedacht", sagte Söder am Montag bei einem Rundgang in der Arena. Dort bestreitet Deutschland am Dienstag (21.00 Uhr) seinen Turnierauftakt in die Europameisterschaft gegen Frankreich. Die Spannung der Partie könnten "alle mit gutem Gewissen genießen".

