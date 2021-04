Offiziell: UEFA vertagt Entscheidung über EM-Spielort München - Zuschauer-Frage offen

Die Entscheidung über die Austragung von insgesamt vier EM-Spielen in München entwickelt sich zur Hängepartie. Wie die UEFA am Montag nach der Sitzung ihres Exekutivkomitees bekanntgab, wurde der bayerischen Landeshauptstadt eine Fristverlängerung gewährt, um über die vom europäischen Verband geforderten Zusage zur Zuschauer-Zulassung zu beraten. Eine endgültige Entscheidung soll nun bis zum Ende der laufenden Woche fallen. Die UEFA bestätigte damit entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

Mit einer Zusage Münchens wäre gesichert, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der EM mindestens drei Heimspiele bestreiten wird. So sollen die Vorrundenpartien gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen werden. Am 2. Juli ist in München zudem ein Viertelfinale angesetzt. In drei Jahren wird die nächste Europameisterschaft dann vollständig in Deutschland ausgetragen.