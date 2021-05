EM-Start ohne Gündogan, Werner, Havertz und Rüdiger? Bundestrainer Löw: "Ich habe keinen Plan B"

Am Freitag ist Joachim Löw in seine letzte Mission als Bundestrainer gestartet. In Seefeld (Tirol) bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf die anstehende Europameisterschaft vor. Das Wetter ist wechselhaft, die Stimmung gut – doch das große Thema beschäftigt die Verantwortlichen weiterhin: Wann reisen die vier England-Legionäre, die heute Abend das Champions-League-Finale bestreiten, an – und müssen sie in eine 14-tägige Quarantäne, sobald sie deutschen Boden betreten, wie es Stand jetzt der Fall ist?

Löw sagte dazu: "Oliver Bierhoff arbeitet mit Nachdruck daran, ist den ganzen Tag am Handy mit den Behörden, mit den Ministerien, mit den Vereinen, der Politik. Er ist mit allen in Kontakt, um diese Schwierigkeiten zu lösen. Die Vereine haben gewisse Verpflichtungen und die Spieler sind nun mal Angestellte der Klubs. Ich kann mir vorstellen, dass die Spieler aus Porto erstmal mit ihren Teams zurück nach London fliegen, gerade der Gewinner. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie in Quarantäne müssen, wenn sie zu uns kommen, das wäre ungut. Aber ich habe keinen Plan B, damit beschäftige ich mich nicht. Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen."