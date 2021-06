EM-Testspiele kompakt: Belgien müht sich zu Remis gegen Griechenland – Schweiz feiert Kantersieg

Belgien - Griechenland 1:1 (1:0) EM-Mitfavorit Belgien hat beim vorletzten Test vor der anstehenden Europameisterschaft einen überschaubaren Auftritt hingelegt. Das Team um Inter-Mailand-Star Romelu Lukaku und die BVB-Profis Thomas Meunier und Thorgan Hazard in der Startelf musste sich gegen Griechenland mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Dabei hatte Dortmunds Hazard den Favoriten trotz eines mutigen Auftakts der Griechen nach einem Doppelpass mit Yannick Carrasco in Führung gebracht (20.). Die Schützlinge von Trainer Roberto Martinez versäumten es jedoch, mit einem zweiten Treffer für Ruhe zu sorgen. Stattdessen kam Griechenland durch ein Abstauber-Tor von Georgios Tzavellas zum Ausgleich. Das folgende Anrennen der Belgier wurde nicht mehr belohnt. Vor der EM trifft Belgien noch auf den WM-Zweiten Kroatien, ehe es in Gruppe B gegen Russland, Dänemark und Finnland ernst wird. Anzeige

Schweiz - Liechtenstein 7:0 (1:0) Die Schweizer Nationalmannschaft hat den letzten EM-Härtetest erfolgreich absolviert. Die Eidgenossen siegten im letzten Testspiel am Donnerstag gegen Außenseiter Liechtenstein in St. Gallen mit 7:0 (1:0). Der frühere Bundesliga-Profi Mario Gavranovic traf drei Mal (19., 75. und 79. Minute), zwei Treffer gingen auf das Konto von Christian Fassnacht (46. und 70.). Außerdem traf der Mainzer Edimilson Fernandes (85.). Dazu unterlief Noah Frick ein Eigentor (57.). Es war der höchste Schweizer Sieg seit einem 7:0 gegen San Marino im Oktober 2015. Die Schweiz startet am 12. Juni gegen Wales in Baku in die EM. Weitere Gruppengegner sind Italien und die Türkei.

Türkei - Republik Moldau 2:0 (0:0) Der Schweizer Gruppengegner aus der Türkei tat sich gegen die Republik Moldau indes deutlich schwerer. Am Ende setzte sich die Auswahl von Trainer Senol Günes in der Benteler-Arena in Paderborn doch verdient mit 2:0 (0:0) durch. Die Türken hatten im ersten Durchgang trotz Überlegenheit merkliche Probleme im Angriffsdrittel. Burak Yilmaz brach den Bann schließlich nach einer knappen Stunde und profitierte dabei von einer Hackenvorlage von Milan-Star Hakan Calhanoglu (58.). Cengiz Ünder machte mit dem 2:0 rund 20 Minuten später alles klar (77.). Damit sammelte die Günes-Elf den vierten Sieg innerhalb der letzten sechs Partien und befindet sich vor der EM in einer ordentlichen Verfassung.