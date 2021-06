EM-Testspiele kompakt: Frankreich schießt sich für DFB-Team warm, Niederlande patzt

Frankreich - Wales 3:0 (1:0)

Mit einer überzeugenden Leistung hat sich Deutschlands erster EM-Gruppengegner Frankreich (15. Juni) gegen Wales durchgesetzt. Im Duell zweier für die Europameisterschaft qualifizierter Teams in Nizza profitierte die Equipe Tricolore von einer frühen Roten Karte gegen Neco Williams (26. Minute), der im eigenen Strafraum per Hand eine klare Torchance verhinderte. Den fälligen Handelfmeter verschoss Comebacker Karim Benzema, der letztmals im Oktober 2015 für die Elf des amtierenden Weltmeisters auflief. Für die Tore sorgten andere: Kylian Mbappé (34.) per Abstauber, Antoine Griezmann (47.) per Schlenzer aus 16 Metern und Ousmane Dembélé, ebenfalls per Abstauber, trafen für Frankreich. Das letzte Testspiel der Franzosen vor dem Auftakt gegen Deutschland findet am kommenden Dienstag statt. Anzeige

England - Österreich 1:0 (0:0)

Mit gleich zehn Bundesliga-Spielern in der Startaufstellung hat Österreich in Middlesbrough gegen EM-Mitfavorit England verloren. Bukayo Saka (57.) erzielte das Tor des Tages für die Three Lions, die über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Die beste Chance der Österreicher, die bei der EM auf Nordmazedonien, die Niederlande und die Ukraine treffen, hatte RB-Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer, der in der 65. Minute per Distanzschuss nur die Latte traf. In der Nachspielzeit rettete Debütant Ben White auf der Linie einen Schuss von Alessandro Schöpf (90.+2). Beide Teams haben noch jeweils ein weiteres Testspiel vor der EM zu absolvieren: England empfängt am Sonntag Rumänien, Österreich - ebenfalls am Sonntag - die Slowakei.

Niederlande - Schottland 2:2 (1:1)

Patzer von Oranje: Die Niederlande ist gegen die ebenfalls für die EM qualifizierten Schotten nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus gekommen. Memphis Depay bewahrte die Elftal mit seinem Treffer kurz vor Schluss (89.) vor einer bitteren Niederlage. Zuvor waren die Bravehearts dank Jack Hendry (10.) in Führung gegangen. Depay (17.) glich mit seinem ersten Treffer aus. Dank des Tors von Kevin Nisbet (63.) schnupperte Schottland an der Sensation - dann allerdings netzte Depay kurz vor Schluss ein. Die Niederländer bestreiten ihr erstes EM-Vorrundenspiel am 13. Juni in Amsterdam gegen die Ukraine.