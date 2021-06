EM-Testspiele kompakt: Torflaute bei DFB-Gegnern – Immobile trifft bei Italien-Kantersieg

Portugal – Spanien 0:0 Titelverteidiger und Deutschland-Gegner Portugal hat sich in seinem vorletzten Test vor der Europameisterschaft von Spanien unentschieden getrennt. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo kam am Freitag in Madrid zu einem leistungsgerechten 0:0 gegen den EM-Mitfavoriten. Portugal hatte kurz vor dem Abpfiff noch Glück, als Alvaro Morata in der Nachspielzeit die Latte traf. Sowohl Portugals Trainer Fernando Santos als auch sein spanischer Kollege Luiz Enrique nutzten die Partie zum Testen und wechselten ihre Mannschaften kräftig durch. Bei der EM treffen die deutsche Mannschaft und die Portugiesen am 2. Spieltag der Gruppe F am 19. Juni in München aufeinander. Portugal hat am Mittwoch in Lissabon gegen Israel seinen letzten Test. Anzeige

Ungarn – Zypern 1:0 (1:0) Mit Ungarn hat auch ein weiterer deutscher Gruppengegner am Freitag nicht sein volles Potenzial abrufen können. Gegen die klar schwächeren Zyprer gewann die Mannschaft des italienischen Trainers Marco Rossi nur mit 1:0. Andras Schäfer vom slowakischen Klub DAC Dunajska Streda erzielte in Budapest das Tor des Tages in der 36. Minute. Die Ungarn, bei denen mit Torwart Peter Gulacsi und Willi Orban zwei Profis des Bundesligisten RB Leipzig zum Einsatz kamen, hätten angesichts zahlreicher Abschlüsse höher gewinnen müssen. Nemanja Nikolics vergab in der 86. Minute einen Elfmeter. Ungarn ist nach Frankreich und Portugal am 23. Juni in München der dritte Gegner der DFB-Elf bei der EM.

Italien – Tschechien 4:0 (2:0) Nach dieser Leistung wird auch mit der italienischen Nationalmannschaft bei der EM zu rechnen sein. Eine Woche vor dem Eröffnungsspiel, das die Italiener in Rom gegen die Türkei bestreiten werden, zeigte sich die Squadra Azzurra in Bologna in Galaform. Das Duell zweier EM-Teilnehmer gegen Tschechien entschied die Mannschaft um Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile klar mit 4:0 (2:0) für sich. Immobile (23.), Nicolo Barella (42.), Lorenzo Insigne (66.) und Domenico Berardi (73.) überwanden Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka und führten die Italiener zum Kantersieg. Für den Mitgastgeber der EM war es das letzte Testspiel vor dem Turnier, für Tschechien steht am Dienstag noch ein Test gegen Albanien an, bevor es dann in Gruppe D gegen England, Schottland und Kroatien weitergeht.

Finnland – Estland 0:1 (0:0) Finnland ist vor dem Start der EM noch auf der Suche nach seiner Form. Gegen den Underdog Estland, der sich nicht für das paneuropäische Turnier qualifiziert hat, setzte es am Freitagabend eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Damit verloren die Finnen um Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky ihren letzten Test vor dem Turnier, bei dem es für die Nordlichter in Gruppe B gegen Belgien, Russland und Dänemark geht. Rauno Sappinen (59./Elfmeter) erzielte das einzige Tor des Spiels in Helsinki. Bereits in der vergangenen Woche verloren die Finnen mit 0:2 gegen EM-Teilnehmer Schweden. Für Finnland beginnt das Turnier am 12. Juni in Kopenhagen gegen Mitgastgeber Dänemark.