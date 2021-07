DFB-Akademieleiter Haupt: "Bislang nicht die EM der Torhüter" – Donnarumma ragt heraus 

Gianluigi Donnarumma schaut schon aus wie ein Fels in der Brandung. Italiens Nationaltorwart ist eine imposante Gestalt von riesenhafter Erscheinung. Gefühlt mehr als 1,96 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Gesegnet mit einer Bärenruhe. Als könne ihn heute und morgen nichts erschüttern. Die nächste Prüfung erwartet das frühreife Torwart-Wunderkind nun im EM-Achtelfinale in München gegen Belgien (Freitag 21 Uhr, ZDF und MagentaTV) – im Wohnzimmer des fünffachen Welttorhüters Manuel Neuer, als dessen legitimer Erbe der zu Paris Saint-Germain wechselnde Schlussmann längst gilt. Mit gerade 22.

Neuer hingegen hat gerade sein vielleicht schwächstes Turnier beendet, auf jeden Fall präsentierte sich der 35-Jährige über die vier Partien nicht in Bestform , was die deutsche Nationaltorhüterin und ARD-Expertin Almuth Schult nach dem Achtelfinalaus sehr prägnant aussprach. "Er weiß selbst, dass er einige Szenen besser lösen kann." Deutschlands Nationaltorwart verlor letztlich auch das Duell gegen Englands Jordan Pickford: Während Neuer mit sieben Gegentoren ausschied, reist sein Gegenüber ohne jedes Gegentor zum Viertelfinale nach Rom.

Was die Torhüter bei der EM leisten, beobachtet auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) genau. Akademieleiter Tobias Haupt sagt: "Unsere Analysen zeigen, dass diese EM bislang nicht die EM der Torhüter ist. Einmal mehr zeigt sich, dass in der Red Zone, also der gefährlichen Zone direkt vor dem Tor, die meisten Gegentore fallen. Die Verteidigung dieser Zone muss zu den Kernkompetenzen eines jeden internationalen Toptorhüters gehören. Der Turnierverlauf zeigt bislang eine eher durchschnittliche Leistung der Torhüter."