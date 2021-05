United-Quartett bei EM: Hell, Conrad, Budde und Seebold im deutschen U22-Aufgebot

Für vier Talente von Hannover United rückt ein großes Italien-Abenteuer näher. Vom 13. bis 18. Juni spielen die sieben besten Nachwuchsmannschaften Europas in Lignano Sabbiadoro um den Titel in der Altersklasse U22. Und Alexander Budde, Luis Conrad, Tobias Hell und Sören Seebold sind für das Turnier von Bundestrainer Peter Richarz nominiert worden.

Zuletzt traf sich die deutsche Auswahl zu ihrem zweiten Lehrgang in Hannover. "Wir haben an den Tagen viel am Zusammenspiel und der Feinabstimmung gearbeitet", sagt Budde, der zugleich Kapitän der Mannschaft ist. "Wir haben einen großen Schritt nach vorn gemacht." Der abschließende Lehrgang steht am ersten Juni-Wochenende auf dem Plan.