Verspäteter Start in die Vorbereitung: DFB und Löw aktualisieren EM-Fahrplan

Bundestrainer Joachim Löw läutet in der kommenden Woche die heiße Phase vor der Europameisterschaft ein. Der DFB veröffentlichte am Dienstag den Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf das Turnier im kommenden Sommer. Demnach bennent Löw am 19. Mai das Aufgebot für sein letztes Turnier als verantwortlicher DFB-Chefcoach. Das Trainingslager startet drei Tage später als geplant erst am 28. Mai.

Löw entschied sich also nicht wie zunächst vorgesehen für den 25. Mai. Die Spieler sollen nach der aktuellen Saison noch zu Hause entspannen, da sie nach Trainingslager-Beginn und während der EM in einer Blase bleiben müssen. Die beiden Testspielgegner heißen Dänemark (2. Juni in Innsbruck) und Lettland (7. Juni in Düsseldorf). Das EM-Quartier bezieht die DFB-Auswahl am 8. Juni in Herzogenaurach beim DFB-Partner adidas.